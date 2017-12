Guardia di Finanza në Pescara ndali një makinë në kuadër të kontrolleve kundër narkotikëve në prag të festave, kur vuri re nervozizmin e drejtuesit.

Ai ishte një qytetar shqiptar, 24 vjeç.

Policia nisi kontrollet intensive në mjet, duke gjetur në brendësi në pjesën e motorit, një vend të posaçëm të krijuar për të fshehur lëndët narkotike. Atje u gjetën 1 kg kokainë.

E shitur me tregun me pakicë, droga do të ndahej në 5 mijë doza, e duke i dhënë një shpërblim monetar prej rreth 200 mijë eurosh.