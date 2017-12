Banka e Shqipërisë do të emetojë së shpejti në treg një kartmonedhë 10 mijë lekëshe.

Vendimi është marrë sot në mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës të BSH. Kartmonedha do ketë portretin e poetit shqiptar Asdreni, simbole të flamurit kuq e zi si dhe një varg të zgjedhur nga Himni. Krahas kësaj, u miratuan tekstet shoqëruese që lidhen me emrin e bankës, vlerën nominale, si dhe u miratuan përmasat e kartëmonedhës.

Aktualisht, vlera maksimale në kartmonedhat e lekut është 5 mijë lekë me portretin e heroit Kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu.

Vendimi i Këshillit Mbikëqyrës të BSH:

• Miratimin e tematikës së kartëmonedhës shqiptare me kurs ligjor me vlerë 10.000 lekë

Vendimi miratoi tematikën që do të pasqyrohet në kartëmonedhën shqiptare me kurs ligjor me vlerë 10000 lekë. Kjo kartëmonedhë do të pasqyrojë figurën e poetit të njohur shqiptar, Asdrenit, kombinuar me simbolet figurative të “Flamurit Kombëtar”, si dhe një varg të zgjedhur nga “Himni Kombëtar”, që njihet edhe si HIMNI i FLAMURIT “Rreth flamurit të përbashkuar/me një dëshir’ e një qëllim”. Krahas kësaj, u miratuan tekstet shoqëruese që lidhen me emrin e bankës, vlerën nominale, si dhe u miratuan përmasat e kartëmonedhës.

