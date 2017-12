Me pjesëmarrjen e Presidentit të Parlamentit Evropian, Antonio Tajani, dhe kryesues i Rajonit Abruzzo, Luciano D’Alfonso, u zhvillua dje, takimi e fundit e IPA Programi i Bashkëpunimit Ndërkufitar Adriatik 2007-2013. Veprimtaria, e organizuar nga Autoriteti i Menaxher i Programit CBC IPA Adriatic, Paola Di Salvatore, u mbajt në qytetin e L’Aquila, shtëpia e Autoritetit Menaxhues, për të ndarë me drejtuesit më të lartë institucionale kombëtare dhe rajonale, që kanë qenë pjesë në program, jo vetëm objektivat përkatëse të arritura në të gjitha fazat e zbatimit të programit IPA Adriatik, por edhe për një dialog të përbashkët për të ardhmen e politikës së kohezionit evropian në zonën Adriatik-Joniane. Të pranishëm krahas rajoneve italiane ishin edhe delegacione nga të gjitha vendet e Ballkanit pjesëmarrëse në program, si të Republikës së Malit të Zi, Hercegovina-Neretva Rajoni (Bosnjë dhe Hercegovinë), Republika Srpska, si dhe Kryetarja i Këshillit të Qarkut Shkodër zonja Greta Bardeli Gjoni pasi këshilli i Qarkut Shkodër është anëtar e komitetit drejtues të Eurorajonit Adriatik Jonian si dhe ka përfituar 4 projekte nga ky program dhe respektivisht Youth AdriNet, NEXT, AdriGov dhe 4 Pillars. Programi IPA Adriatik CBC, siç u shpjegua Paola Di Salvatore në prezantimin e tij të hapjes, “është mjeti më i rëndësishëm i Bashkëpunimit zonën e Adriatikut-Jonit Territorial, dhe me një buxhet prej rreth 244 milion euro ka financuar 104 projekte që përfshijnë 893 përfitues nga 8 territoret e pjesëmarrëse. Me rëndësi të veçantë mund te konsiderohen 11 projektet e reja të financuara në vitin 2016 me thirrjen inovative duke synuar strategjinë EUSAIR, qe mbështetet fuqimisht nga Autoriteti Menaxhues si zbatimi i parë konkret i Planit të Veprimit Teknik të EUSAIR, i cili përfaqëson Strategjinë e miratuar nga Komisioni Evropian për zonën Adriatiko-Jon”. Falë kësaj përvoje tashmë është krijuar kulturën e dizajnit dhe përgjegjësisë dhe eshte forcuar vetëdija, se nuk ka më kufij dhe se ekziston një pune e përbashkët me te cilën duhet të ndërtojmë të ardhmen tonë. Bashkëbiseduesit e këtij takimi arritën në përfundimin se, duhet punuar shume se bashku për të ndërtuar një kulturë të prioriteteve për krijimin e një shtetësie të re evropiane. Nga tani e tutje të gjithë së bashku duhet të jemi në gjendje për të zgjeruar kapacitetin e përfshirjes në një program të vetëm evropian i cili duhet ndërtuar për të gjithë qytetarët e kësaj zonë të Adriatik Jonit dhe që lejon përgjegjësitë për të drejtat dhe detyrat, edukimin dhe kulturën e ndërtuar mbi njohuritë reciproke. Gjatë konferencës zonja Bardeli Gjoni pati një takim me kryetarin e parlamentit Europian Antonio Tajani, politikan italian i Forza Italia, me të cilin shkëmbyen mendime jo vetëm për eksperiencat e organizimit dhe funksionimit të qarqeve shqiptare por dhe nevojën e aderimit të tyre në programet evropiane për bashkëpunim territorial si një mundësi reale për të ngritur ekonominë dhe për të shpejtuar proçesin e integrimit në BE.