Jane fizormaniçistet e rinj te shkolles artistike “Prenke Jakova” ne nje koncert me pjese te zgjedhura. Ata deshirojne qe te nxisin tek bashkemoshataret e tyre pasionin per fizormaniken, kete instrument muzikor mjaft te njohur, per te cilin Shkodra ka nje tradite te pasur, por qe ka ardhur duke u zbehur. Shefi i sektorit te fizormanikes prane kësaj shkolle, Nuri Beqja, duke fole per rendesine e këtij instrumenti, thekson:

Instrumentet muzikore gjithnjë kane ardhur duke u shtuar e modernizuar, fale edhe avancimit te teknologjise, por nje muzikant profesionist nuk mund te quhet i kompletuar nese nuk njeh instrumentin e fizormanikes:

Drejtoria e Shkolles se Artistike “Prenke Jakova” ne planet e saj per koncertet sipas degeve dhe instrumenteve, i ka dhene nje hapesire te veçante fizormanikes me qellim qe te ndikoje qe ky instrument te behet sa me masiv tek te rinjte dhe te pasurohet tradita e muzikes Shkodrane ne kete drejtim.