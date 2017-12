Axhenda e kryeministrit per diten e shtune ne Shkoder

Datë 9 Dhjetor 2017

Ora 8:00 Mengjes pune i Ministrave me institucionet e varësisë në Qark

Ora 9:30 KKT e hapur me pjesemarrjen e qytetareve, administrates qendrore e vendore (Te gjithe, Vendi: Kinemaja)

Ora 10:30 Nisje për inspektime, Kryeministri:

10:45 Inspektimi i investimeve në Spitalin e Shkodres (KM, Prefekti, Manastirliu, Bushati, Deputetet)

11:15 Nisja për Bushat

11:30 Inspektim i Nënstacioni Elektrik në Bushat (KM, Prefekti, Gjiknuri, Bushati, deputetet)

12:00 Nisja për Stajke

12:10 Inspektimi Shkollës së re të Stajkës (KM, Prefekti, Nikolla, Bushati, deputetet)

12:30 Nisja për Kosmaç

12:40 Drekë në familjen fermere te Hajrush Mollja (KM, Bushati, Niko)

13:30 Nisja per Vaun e Dejës

14:00 Inspektimi i punimeve te Unazes se re (Beneti) dhe vijim per Inspektimi i HEC Vau Dejës (KM, Prefekti, Gjiknuri, Bushati, deputetet)

14:30 Nisja për Pukë

15:30 Inspektimi i Rilindjes Urbane të Pukës (Qendra, Shëtitorja, Fasadat, rikualifikimi i liqenit të Pukës, 24 banesat e reja dy-katëshe për të pastrehët) (KM, Kryetari Bashkise Puke, Prefekti, Gjiknuri, Bushati, deputetet)

16:00 Inspektimi i Gjimnazit të ri Sabah Sinani dhe e Palestrës së re (KM, Prefekti, Nikolla, Bushati, deputetet)

16:30 Bashkëqeverisja me njerëzit: Prezantimi i platformës për Shqipërinë që Duam në Palestrën e re (Te gjithe, kapaciteti 2000 persona)

17:30 nisja për në Tiranë