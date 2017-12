Brexit, Juncker: Progres i mjaftueshëm, bisedimet të kalojnë në fazën e dytë

Komisioni Europian i rekomandoi Këshillit Evropian është bërë “përparim i mjaftueshëm” në bisedimet e Brexit për të lejuar negociatat për të kaluar në fazën 2, e cila do të mbulojë tregtinë dhe marrëdhëniet e ardhshme të Britaisë me BE.

“Progres i mjaftueshëm është bërë në bisedimet e Brexit, tha Presidenti i Komisionit Europian Jean-Claude Juncker- duke hapur rrugën për bisedime mbi marrëdhëniet e ardhshme midis Mbretërisë së Bashkuar dhe BE”

Theresa May arriti në Bruksel të premten në mëngjes pas bisedimeve njëditore për çështjen e kufirit irlandez. Kryeministrja tha se nuk do të kishte kufi të vështirë dhe Marrëveshja “e të Premtes së Mirë” do të miratohej.

Qytetarët e BE në Mbretërinë e Bashkuar “do të jenë në gjendje të vazhdojnë të jetojnë si më parë”.