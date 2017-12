3 mije leke te reja eshte shperblimi qe qeveria ka programuar per pensionistet ne festat e fundvitit. Shume kjo qe nuk ka kenaqur aspak te moshuarit. Ata thone se meritojne me shume, ndersa eshte tejet ofenduese fakti se çmimet jane rritur, ku vetem gjeli i vitit te ri shkon mesatarisht deri ne 8 mije leke te reja, ndersa shperblimet kane pesuar ulje.

Edhe me heret pensionistet kane reaguar ndaj politikave qe jane ndermarre per keta te fundit, ku rritja e pensionit u cilesua si qesharake. Ndersa kete fund vit, ata serish mbesin te pakenaqur me 3 mije leke qe do te marrin, shperblim i cili nuk eshte aspak i mjaftueshem per te festuar. Vendimi per shperblimin prej 3 mije lekesh, per pensionistet dhe personat qe kane ndihme ekonomike, pritet te miratohen ne mbledhjen e ardhshme te qeverise