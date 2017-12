Ndodh qe dhuna te mos vije vetem nga bashkeshorti. Per fat te keq ne familjet shqiptare, ajo eshte prezente tek femijet ne moshe madhore edhe nga babai apo vellai. Kur ndodhemi ne 16 ditet e aktivizmit, apo te njohura ndryshe ditet portokalli, ne te cilat apelohet per te denoncuar dhunen, duke mos bashkejetuar me te, tv1 channel ju sjell rrefimin e nje 27 vjeçareje qe dhunen e ka perjetuar nga personi qe i dha jete, babai i saj dhe i vellai. L.N tregon momentet e veshtira me te cilat i eshte dashur te perballet.

E vetme me 3 femije, 27 vjecarja kerkon ndihme tek shoqata gruaja tek gruaja.

Mesazhi i saj ndaj te gjithe femrave te tjera eshte qe mos te durojne dhunen, pasi te rrisesh femije, nen presionin e dhunes eshte mundesia me e keqe.

Apeli ne 16 ditet e aktivizmit kunder dhunes vijon te jete i njejte, stop dhunes, dhe me shume pune per zbatimin e ligjeve.