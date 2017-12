Përmes një statusi dhe një videoje të publikuar në Facebook, kreu i grupit parlamentar të LSI, Petrit Vasili thotë se kryeministri Edi Rama zhveshi policinë për vota, ndërsa sipas tij, heshtja e prokurorisë për këtë çështje është një faj i rëndë publik.

Ndër të tjera Vasili shprehet se ambasadorët nuk folën dhe OSBE nuk e dënoi publikisht dhe fort rastin. Në videon e publikuar nga Vasili shihet thirrja e Ramës për policinë gjatë fushatës së zgjedhjeve.

Statusi i plotë:

Kryeministri zhveshi policine per vota,heshtja e prokurorise faj i rende publik.

Ne fushaten e zgjedhjeve te qershorit kryeministri i kerkoi policise te flake uniformen dhe te bente vota per partine socialiste.

Ambasadoret e huaj qe s’lene gje pa komentuar nuk folen.As OSBE nuk e denoi publikisht dhe fort.

Ne fund te fundit ky hall shume i rende eshte yni se qytetaret mbeten pa shtet dhe police e kriminele u bene njesh me krimin.

Prokuroria hesht edhe sot e kesaj dite,megjithse eshte denoncuar ky kryeminister dhunues i ligjit,nderkohe qe qindra punonjes te thjeshte kane humbur punen dhe ndiqen penalisht vetem per pjesmarrje ne aktivitete elektorale.

Kjo heshtje eshte faj i rende publik.

A ka frike prokuroria nga kryeministri, kur fajin e ka pranua po ai vete publikisht dhe ka bere dhe sikur ka kerkuar falje.

Prokuroria s’ka asnje te drejte te heshte më, ose ka zgjedhur te jete ajo shkelesja e madhe e ligjit.

Per te freskuar memorjen e Prokurorise, po ju demostroj videon se cfare thoshte narkohajduti i votave ne qershor,prokuroria le ta shohe dhe le te veproje,kjo ndan nese eshte e blere nga

kryeministri apo jo.