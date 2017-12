Ish deputetja e PD dhe një nga zërat kundër Lulzim Bashës, Majlinda Bregu ka reaguar në Facebook me rastin e 27 vjetorit të themelimit të Partisë Demokratike.

Me anë të një mesazhi të shkurtër të cilin e shoqëron me një foto të një vajze të vogël me flamurin e PD, Bregu nuk nguron të flasë edhe për tradhti.

“Gezuar diten kur shpresa nuk tradhetohej!”- ka shkruar ish- deputetja dhe ish- ministrja.