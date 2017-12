Anëtarja e Këshillit Bashkiak të Tiranës përfaqësuese e LSI, Dejana Kallogjeroviç që është me origjinë malazeze ka takuar sot në Tiranë delegacionin shtetëror të Malit të Zi që po zhvillon vizitë zyrtare në Shqipëri.

Ajo ka postuar një foto ku ka pozuar me të dy Presidentet, me kreun e shtetit shqiptar, Ilir Meta dhe me Presidentin e Malit të Zi, Filip Vujanoviç.

“Me Presidentin Tim dhe Presidentin e Origjinës Time #Albania #Montenegro Ilir Meta #FilipVujanoviç”,- shkruan Dejana Kallogjeroviç.