Për të evituar abuzimet dhe nxitur transparencën cdo leje mjedisore tashmë do të jepet online. Lajmin e komunikoi Ministri Blendi Klosi gjatë një takimi që zhvilloi me inspektorët e mjedisit për të cilët tha se puna e tyre, cdo inspektim dhe mase administrative e vendosur ndaj bizneseve, do të paqyrohet online.

Klosi: Menaxhimi i inspektimit online do të bëjë që gjithësecili nga jut ë lejë gjyurmë në raporte me qytetarët. Të jemi të patolerueshme në rastet kur shkon tek biznesi, e shken në shkelje dhe largoheni pastaj pasi keni pasur një raport të dyshimtë me biznesin. I gjithë sistemi i dhënieve mjedisore duhet të reformohet. Edhe lejet mjedisore duhet të jenë onlione dhe të kontrollueshme. Reforma shumë e madhe që ministria do të ndërmarri ka të bëjë me rikonceptimin e lejes mjedisore.

Klosi njoftoi edhe testimin e administratës publike për inspektorët e mjedisit më datë 16 dhjetorë ndërsa nënvizoi se në sistem do të qëndrojnë vetëm ata që do të përmbushin kriteret profesionale.

Klosi: Ju në datën 16 keni një testim të parë nga administrata publike për të vlerësuar të gjitha kriteret e gjithësecilit nga ju dhe për të qendërsuar të gjitha problematikat që kemi me shkeljet flagrante të raportit që ka pozicioni i punës, kriteret, kërkesave minimale që ka vendi i punës dhe futja në sistem të njerëzve që nuk kane kualifikim përkatës.

Klosi shprehu rezërva ndaj punës së inspektorëve të mjedisit ndërsa kërkoi më tepër angazhim në mbrojtje të natyrës.