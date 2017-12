Ministri për Europën dhe Punëve të Jashtem, Ditmir Bushati tha përpara ambasadorëve të huaj se 2018 do të jetë hapi i duhur për hapjen e negociatave jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për vetë BE.

Bushati: Ne e kemi konsideuar dhe do vazhdojmë ta konsiderojmë marrëdhënien tonë me BE si një marrëdhënie e cila bazohet në aangazhime dhe rezultate të dyanashme. Puna e përditshme që ju bëni në Shqipëri dhe në qytetet tuaja është thelbësore.

Sic edhe e dini ne jemi të vendosur të bëjmë gjithcka që është në dorën tonë dhe mundësitë tona për ta bërë 2018 një moment përcaktues të rrugëtimit tonë europiane. Për ne hapja e negociatave për anëtarësim në 2018 është hapi i duhur dhe strategjik jo vetëm për ne por edhe për vetëm projektin europiane në tërësi.