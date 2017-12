Ish-Presidenti Bujar Nishani ka këshilluar mazhorancën parlamentare që të respektojë Kushtetutën përsa i takon zgjedhjes së Prokurorit të Përgjithshëm.

“Nëse mazhoranca ka vendosur të injorojë kushtetutën duke e shkelur përmes akteve të njëanshme politike, natyrisht që ato janë të pavlefshme”, tha Nishani.

Në vijim ai shtoi se nuk besonte se do të ketë ndonjë individ që do sakrifikojë veten në raport me ligjin për të marrë në një moment të caktuar barrën e një synimi politik të një mazhorance, një partie kushdo qoftë ai.