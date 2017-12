Deputeti i PD dhe anëtari i Komisionit të Ligjeve, Gent Strazimiri ka komentuar mbledhjen e Komisionit të Ligjeve ku po zhvillohet një dëgjesë me 7 kandidatët për kryeprokuror të përkohshëm, ndërsa opzita nuk merr pjesë. Përmes një statusi në Facebook, Strazimiri shprehet se ajo nuk është mbledhje komisioni, por një mbledhje monopartiake.

Statusi i Gent Strazimirit:

Nuk është mbledhje Komisioni!

Nuk është madje as mbledhje e njëanshme e partive të mazhorancës!

Është një mbledhje monopartiake, që po përzgjedh kreun e një ORGANI TË PAVARUR NGA TË GJITHË, në një proçedurë haptazi jashtë-Kushtetuese e MONISTE!

Reforma në drejtësi:

– Nisi me 140 votat e të gjitha partive në Kuvend!

– Ligjet e organike I miratoi vetëm me 88 votat e partive të qeverisë!

– Emërimet po i bën vetëm me 36 votat e partisë së “Saje Qorrit”!

– Për dhënien e një “drejtësie të drejtë” s’ka më nevoje për vota… e bën VETË AI! I VETËM!

P.S. Bravo “ndërmjetësit”, “negociatorët”, “garantët”!

T’i kesh të gjithë e t’i përzesh të gjithë, me ngulm…. vetëm ju mund ta bënit…