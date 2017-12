Per here te pare ne Shkoder eshte zhvilluar konferenca shkencore mjeksore, e cila pati si baze te saj dhenien e urgjencave. Shefi i pergjithshem i sistemit te urgjencave, u ndal tek rendesia e dhenies se ndihmes se pare, vendimtare kjo per shpetimin e jetes se pacientit. Aktualisht thirrjet kombetare jane 5-fishuar, por ne baze te teknologjise asnje nga keto thirrje nuk humbet.

Brataj pranon situaten e infrastrultures, por thote se ne te gjithe territorin jane shperndare auto-ambulanca, ne menyre qe te mos kete probleme ne kete aspekt. Ndersa synohet qe keto auto-ambulanca te pajisen me mjete te tjera te specializuara ne menyre qe pacienti te marre cdo sherbim te nevojshem ne vendngjarje per te shpetuar jeten.

Ne baze te njollave te zeza, persa i perket aksidenteve, sherbimi i urgjences ka vendosur auto-ambulanca prane ketyre pikave.

Gjate konferences Dhurata Uruçi solli disa shembuj te spitalit rajonal Shkoder dhe ekipit mjeksor

Konferenca shkencore mblodhi sebashku mjetet me qellim njohjen e teknikave dhe mjeteve te reja per shenjen e ndihmes se pare mjeksore. Ne fund bluzat e bardha jane pajisur me 6 kredite nga kjo konference, si dhe u akorduan çertefikata mirenjohje per 3 mjeke Zylija Kraja, Leonard Kçira dhe Agron Agolli.