Per disa ore qarkullimi i automjeteve ne rrugen Shkoder – Velipoje dhe anasjelltas u bllokua ! Kjo per shkak se nje ure provizore ne afërsi te Harkut te Berdices u shemb, per shkak te reshjeve te shiut te rena gjate nates dhe prurjeve te perrenjeve nga kodrat e Berdices. Ne keto kushte, automjetet per ne Velipoje kane lëvizur nga rruga Mali Hebaj dhe Trushi. Kjo situate diktoi ndërhyrjen e punetoreve dhe mjeteve qe punojne ne zgjerimin e rruges, per vendosjen e disa tombinave e ndertimin e nje ure te perkohshme, qe te mundesohet lëvizja e automjeteve, siç e tregojne edhe pamjet e filmuara per kete kronike:

Por pavarësisht ndertimit te ures se përkohshme, ne kete nyje gjate periudhes se dimrit situata sa i perket qarkullimit te automjeteve do te jete e veshtire, pasi volumi i punes qe do te kryhet ketu e bejne kethejne kete zone ne kantier punimesh per disa muaj. Paralel me mjetet e renda, qarkullojne automjetet e te gjitha llojeve dhe kembesoret. Krijohet keshtu edhe nje terren qe rrezikon aksidente, nese nevlehtesohet kujdesi qe kërkohet per situata te tilla.