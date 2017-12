Koncerti i sektorit te Tunxhit ne shkollen artistike “Prenke Jakova” Shkoder, ishte i radhes qe kjo shkolle po jep me te gjithe sektoret e saj per festat e fundivitit. Nnxenesit nen drejtimin e muzikantit Qamil Gjyrezi, i njohur per mjeshtrine përdorimit te ketyre instrumentave, interpretuan pjese te larmishme muzikore te autoreve shqiptare dhe te huaj. Mjaft te apasionuar pas instrumentave te tunxhit, ata shprehehin kenaqesine e tyre qe kane bere kete zgjedhje:

Qe ne ditet e para te dhjetorit, shkolla e mesme artistike “Prenke Jakova” ka nisur nje cikel te organizuar koncertesh, me te gjitha grupet e saj muzikore sipas sektoreve dhe instrumenteve. Kjo qofte per te inkurajuar talentet ashtu dhe per te krijuar nje atmosfere sa me te gëzueshme per festat e fundvitit.