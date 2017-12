Mjekët në rrethe, Manastirliu: Në janar sistemi i patronazhimit

“Sistemi i ri i patronazhimit të spitaleve rajonale nga spitalet universitare nis në muajin Janar përmes një plani të qartë të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale”.

Deklarata u bë sot nga Ministrja Manastirliu, gjatë prezantimit të drejtorit të ri të Spitalit Universitar të Traumës, dr. Arben Zenelaj.

Spitali Universitar I traumës do të ketë në patronazh spitalet e Gjirokastrës, Vlorës dhe Fierit, ku do të dërgojë mjekë specialist sipas nevojave të spitaleve rajonale. Ndërkohë që “Shefqet Ndroqi” do të asistojë spitalet e Shkodrës, Lezhës dhe Kukësit dhe QSUT spitalet e Elbasanit, Korçës, Beratit dhe Dibrës.

Manastirliu u shpreh se ky plan jo vetëm që ofron shërbim të specializuar mjekësor aty ku janë nevojat e qytetarëve, por ndihmon dhe në formimin professional të mjekëve në spitalet rajonale.