Sterkaj; Asnje tolerim ne organizimet e festave te fundvitit

Rreth 90 subjekte ne qarkun e Shkodres, te cilet organizojne evente festive do ti nënshtrohen pergjate kësaj jave kontrolleve nese i plotesojne apo jo kushtet higjeno-sanitare. Inspektoriati shtetëror shendetesor ka nisur kete te hene kontrollet, ndersa inspektoret thone se nuk do te kete asnjë tolerim ndaj subjekteve.

Nga kontrollet e nje viti me pare disa pre ketyre subjekteve jane gjobitur pasi nuk kane patur kushtet e duhura per organizimin e festave te fundvitit. Keto subjekte do te kalojne serish ne siten e kontrolleve, ne menyre qe te shihet nese do te kene leje per organizimin e aktiviteteve apo jo. Inspektoret kete vit kontrollet e tyre do ti bejne nepemjet sistemin onlne, dhe jo me ane te procesverbaleve.