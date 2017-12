20 dhjetori eshte nje prej diteve me te ftohta te këtij muaji, e temperaturat e uleta do te na shoqerojne edhe per vazhdimesine. Por ndonëse jemi vetem 3 dite përpara mbylljes se shkollave per vitin 2017, ende ne nje pjese te tyre nuk ka ngrohje. Bashkia Shkoder nuk ka përmbushur detyrimin e saj dhe pasojat po i vuajne nxenesit. Jane vetem pak metra larg qendres se Shkodres, por 240 nxenesit e shkolles “Ali Laçej” marrin mesim ne kushte te veshtira, te mbërthyer me shalla, doreza e xhakoventa, pasi nuk kane ngrohje.

Ndonese inspektoriati i eneve nen presion i la detyre Bashkise Shkoder qe te beje riparimin e kaldajave deri me 19 dhjetor, nje gje e tille thone mesuesit nuk ka ndodhur

Per fat te keq ky eshte standardi i Bashkise Shkoder qe u ofron nxenesve, ne fund te këtij dhjetori.Ndersa duhet pare pozitiv fakti se nxenesit do te marrin pushimet, per te patur disa dite ngrohje ne banesa, pasi institucioni shkollor kete vit ka deshtuar ne kete drejtim. Kjo sepse Bashkia Shkoder nuk ka marre persiper riparimin e kaldajave ne kete shkolle. Shpresohet qe viti i ri te sjell nje realitet te ri per keta nxenes.