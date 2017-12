Si dëgjesa publike me qytetaret per disa ndryshime ne taksa e tarifa, qe ishte per tu zhvilluar ne oren 11.00 te dites se merkure ashtu dhe dëgjesa publike e këshillit te bashkise Shkoder per projektbuxhetin e vitit 2018, nuk u zhvilluan. Ato deshtuan per shkak se nuk moren pjese qytetaret e gjithashtu mungonin edhe shume keshilltare te bashkise. Keto do te ishin edhe degjesat permbyllese, pas atyre qe jane zhvilluar ne lagjet e qytetit dhe ne njesite administrative. Drejtori i te sektorit te te ardhurave ne Bashkine Shkoder, Blendi Gjylbegaj, sqaroi per mediat se ku konsistojnë me se shumti ndryshimet ne taksa e tarifa per vitin 2018:

Njesite administrative do te paguajn per ndriçimin publik dhe pastrimin, ndersa per gjelbërimin edhe gjate vitit 2018 nuk do te paguajne:

Taksat dhe tarifa per shërbimet ne njesite administrative do te diferencuara ne krahasim me qytetin. Sipas drejtuesve te Bashkise Shkoder, e rendesishme eshte qe te mund te përfshihen te gjithe, ndersa diferencimet jane ne vartësi te kushteve qe ka secila prej tyre.