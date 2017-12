Sherbimi zjarrefikes ne Shkoder, ka ndermarre nje aksion per kontrollet e pajisjeve te fikeseve te zjarrit ne shkolla, por edhe te bombulave te gazit.

Ngrohja me gaz eshte e dëmshme, dhe disa prej klasave ne shkollen “Branko Kadia” e refuzojne ate, duke qëndruar keshtu pa ngrohje

Gjimnazi “Jordan Misja” eshte nje tjeter institucion shkollor, i cili ngohet me gaz. Per kete titullarja Diana Ndreu, shpreh kontestim te hapur, teksa thote se detyrohet disa here ne mes te mesimit te nxjerre jashte nxenes te cilet jane me alergji, apo azmatik. Probleme ne jo pak raste kane patur edhe vete mesuesit, ku ne fund te ores se mesimin per shkak te gazit, kane dhimbje koke

Ne asnjë prej shkollave qe ngrohen me gaz nuk ka nje person te trajnuar per ndezjen dhe fikjen e bombolave, duke e shtuar keshtu ndjeshem rrezikun ndaj tyre

Probleme keto qe shoqerojne shkollat e qytetit, te mos mendosh se ne fare gjendje jane shkollat periferike, per te cilat Bashkia Shkoder dhe ministria e arsimit jane krenare per standartet qe kane ofruar. Ndersa drejtuesit e shkollave cdo dite perfundojne mesimin me te njejten lutje “shpresojme te mos ndohe ndonje hata, pasi mund te shkrumbohemi”….