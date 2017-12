U takuan ne Shkoder, drejtuesit she specialistet e dy autoriteteve te komunikimeve elektronike dhe postare te Shqiperise e Malit te Zi. Vete natyra e ketyre shërbimeve eshte e tille qe nuk mund te jete me cilësi te larte, nese nuk ka nje bashkëpunim te ndersjellte ne rajon per frekuencat e telefeonise celulare, internetit dhe te televizioneve. Per kete, ato konsultuan bashkërisht edhe strategjine dhe planin e veprimit te vitit 2018.

Zela tha se krahina e Kelmendit dhe zonat e tjera malore –turistike, me fillimin e sezonit te ri turistik, do te kene ne gjendje pune shërbimin e telefonise celulare, internetit dhe sinjalet televizive:

Edhe drejtori i Agjensise se Shërbimeve Elektronike Postare te Malit te Zi, Darko Grguroviç (Gruroviç), tha se ka interferime te frekuencave mes dy vendeve, por gjithçka eshte ne rrugen e zgjidhjes:

“Kemi ne disa zona interferime te frekuencave mes dy vendeve, por ekziston angazhimi i perbashket dhe investimet nga dy qeverite tona per tu dhene zgjidhjen e duhur. Gjithashtu edhe ne Alpe, si ne Plave dhe Guci, do te shtohet investimet per permiresimin e shërbimit te telefonise celulare, sinjaleve televizive dhe internetit”

Drejtuesit e autoriteteve te komunikimeve elekotrinike e postare te dy vendeve, konfirmuan se nuk ka asnjë problem ne kete sektor qe nuk mund te mos zgjidhet, pasi ekziston vullneti i perbashket per kete.