Dritat shumëngjyreshe të festës janë ndezur dhe shumë familje presin me gëzim Krishtlindjen dhe Vitin e ri. Por ashtu si vitet e shkuara, edhe sivjet ka raste që dyert e shumë banesave vijojnë të qëndrojnë të mbyllura, e brenda tyre bashke me pjestarët fle edhe fenomeni i “gjakmarrjes”. 2 prej ketyre familjeve, rrefejne dramen e veshtire të jetës së tyre, që prej 2 dekadash janë të ngujuar.

Femije qe nuk kane asnje vit shkolle, dhe gra te familjes te cilat kryejne cdo pune ne familje! Njera prej tyre tregon nje nga ato momente kur jeta te shkrumbohet para syve! Bashkeshortin e saj tentojne qe ta vrasin.

Asnjera prej ketyre familjeve nuk ka vrare! Ndersa qendrojne te ngujuara per faj te nje krimi qe fisi i tyre ka kryer! Per kete apelojne drejt shtetit qe te marre masa, sepse nuk eshte e drejte te ngujohen 10 familje per nje vrasje.

Elona Prroj, dhuroj ne vigjilje te krishtlindjeve dhurata per femijet dhe familjet e ngujuar! Teksa apeloj per falje.