Nje aksident sapo ka ndodhur ne dalje te qytetit te Shkodres, afer drejtorise se Doganave. Nje motorciklete ka perplasur nje person i cili po udhetonte me biciklete. Per pasoje, 2 persona kane mbetur te lenduar ku njeri prej tyre ndodhet ne gjendje kritike. Ambulanca ka mberritur ne vendin e ngjarjes duke transportuar per ne spital te dy te plagosurit ku po i nenshtrohen kontrollit te bluzave te bardha.

