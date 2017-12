Radha e automjeteve ne piken kufitare doganore te Muriqanit per te hyre ne Shqiperi, ne oret e drekes se dites se diel ishte se paku 1 kilometer. Festat e fundvitit po shoqerohet keshtu me fluks te kthimit te emigranteve per pushime prane familjeve te tyre ne Shqiperi dhe Kosove. Qe nga data 20 deri me 23 dhjetor, kane hyre afro 7700 shtetas dhe rreth 1700 automjete. Ata vine nga Shume vende te Europes si nga Italia, Gjermania, Zvicera e tjere. Disa prej tyre tregojne se gjate udhëtimit u eshte dashur te presin per disa ore ne vendkalimin kufitar te Sllovenise dhe Kroacise, ndersa ne piken e Muriqanit per te hyre ne Shqiperi kane pritur deri ne 2 ore. Per te përballuar fluksin ne rritje, kjo pike ka hapur 3 sportele ne hyrje. Vonesat me se shumti krijohem me ata qe udhetojne me autobus, ndersa autoveturat jane përpunuar me shpejt. Deri ne oret e drekes neper kete pike kishin hyre 13 autobuse me emigrante.

Sipas personelit te policise kufitare shqiptare ne kete pike,edhe pse fundjave, daljet nga Shqiperia kane qene te pakta ne raport me hyrjet qe sa vine dhe shtohen. Referuar te dhenave deri ne dreke te dites sediel , llogaritet qe ne hyrje per ne Shqiperi te numri te arrije 3000 emigrante deri ne oret e mbrëmjes.