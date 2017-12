Forumi Rinor i Partise Demokratike Shkoder dhe deputetja e kësaj partie, Izmira Ulqinaku, u ishin ne shtepine e femijeve te moshes 0- 6 vjeç. Ato u shperndane dhurata per festat e funvitit duke krijuar keshtu nje atmosfere te gëzueshme per 18 vogelushet e kësaj shtëpie. Deputetja Ulqinaku u ka bere thirrje te gjitha grave e vajzave shkodrane qe ne kete atmosfere te festave te kontribuojne sado pak edhe per femijet e qendrave te përqendruara:

Nuk jane te pakte qytetaret dhe organizatat e ndryshme ne Shkoder qe per festat e fundvitit gjejne mundesine per te dhuruar per femijet jetime, familjet e varfra dhe banoret e shtepise se te moshuarve, me qellim qe edhe keta te jene pjese e atmosferes se gëzueshme qe sjllein festat.