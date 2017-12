‘Korça Open Air 2017’ mbylli me sukses rrugëtimin tre ditor. Aktiviteti i organizuar nga Aeronautika shqiptare me mbështetje të Federatës shqiptare të Aeronautikës u finalizua edhe me tre fitues.

Vendi i parë shkoi për bullgarin Yasen Nikolaev Neychev, në vend të dytë u rendit Izdriku Betini nga Kosova dhe vendi i 3 shkoi për Mile Yovanovski nga Maqedonia