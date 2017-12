Pasi përjetuam temperaturat e ulëta e ku reshjet e shiut përmbytën një pjesë të madhe të vendit, tashmë jemi gati të shijojmë edhe rrezet e diellit. Një lajm i mirë vjen për të gjithë ne, pasi temperaturat do të shënojnë një rritje me 2 – 3°.

Prej ditës së sotme, pritet një rritje temperaturash si në vlerat minimale, ashtu dhe maksimale. Ndonëse vranësirat kalimtare më të shpeshta në zonat veriore nuk do të mungojnë, në të gjithë territorin e vendit do të mbizotërojë moti i kthjellët.

Temperaturat shënojnë një rritje me 2 – 3°C; por rritje të ndjeshme sjell dita e hënë, në të dy ekstremumet termike ditore. Temperaturat e mëngjesit do variojnë nga -2 në 3°C në zonat malore; në 4 – 7°C mëngjesi në bregdet dhe zonat e ulëta, ndërsa mesdita e së hënës do të ngjisë maksimumet termike në 8 – 9°C në zonat malore dhe mbi 15°C, në zonat e ulëta dhe bregdetare.