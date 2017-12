Voka kundër e Shqipërisë në Asamblenë e OKB-së në lidhje me Jeruzalemin vijon të prodhojë reagime. Analisti Dritan Hila përmes një postimi në rrjetet sociale shkruan se si fillim SHBA i ka hequr 285 milionë dollarë OKB.

“SHBA sikur nuk e kishte marrë me sportivitet votën për fletërrufenë.

I kishte hequr 285 milion $ OKB-së si fillim. Pastaj do fillojë ti heqë Turqisë pjesët e këmbimit për F-16-tat që do ti mbesin si Mig-ët tane, e pastaj….këtu do jemi e do shohim.

Vetëm neve na merr të ligat se kur nuk ka tjetri gjë, ça ti marrësh, shpirtin?!”, shkruan Hila.