Gjykata e Apelit ka shfuqizuar vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda për bllokimin e pasaportës së ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri. Ish-ministri apeloi vendimin e gjykatës që nuk i lejonte atij të lëvizte jashtë vendit, por tashmë Tahiri është i lirë për të shkuar jashtë shtetit duke rimarrë pasaportën.

Në Gjykatën e Apelit shkoi rreth orës 14:00 edhe vet Tahiri.

Sipas avokatit mbrojtës, masa e dhënë ndaj klientit të tij nuk është një masë në përputhje me ligjin për faktin se hetimet janë duke u zhvilluar dhe se klienti i tij nuk përbën rrezik as për prishjen e provave dhe as për largimin jashtë Shqipërisë.

Maks Haxhia: Gjykata vendosi shfuqizimin e dy vendimeve të datës 9 dhe 13 ku ishte vendosur ndalimi i Tahirit për të dalë jashtë shtetit dhe sekuestrimi i pasaportës dhe kartës së identitetit. Nuk e kemi parë vendimin e arsyetuar. Prokuroria ishte po në të njëjtat pozita, kërkonte vazhdimin e masës. Ne paraqitëm argumenta të reja që ska më nevojë të zbatimit të kësaj mase.

Madje sipas avokatit vetë Saimir Tahiri është vetë personi më i interesuar për t’i shkuar deri në fund këtij hetimi. Bllokimi i pasaportës nga Krimet e Rënda u bë më 12 dhjetor. Kjo erdhi, sipas prokurorisë, pas provave të reja të siguruara nga hetimet e dosjes “Habilaj”.