Në 9 muajt e 2017 borxhi publik i Shqipërisë ka arritur në 7.8 miliard euro. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë ka pasur ulje por përsëri niveli mbetet i lartë. Pjesën më të madhe të borxhit publik e zë borxhi i qeverisë me rreth 44% më pas renditen bankat dhe sektorët e tjerë. Krahsuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë borxhi publik është ulur me 46 milionë euro.

Pavarësisht se në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, huaja në total është ulur me rreth 46 milionë euro përsëri niveli konsiderohet i lartë. Në harkun kohor të një viti, borxhi i jashtëm i qeverisë është zgjeruar me 2% dhe në fund të muajit shtator 2017 shënon 3,4 mld euro.

Pjesa tjetër e borxhit është e shpërndarë midis Bankave, Autoritetit monetar dhe hua midis kompanive të lidhura në një marrëdhënie investimi direkt.

Nga të dhënat e BSH vihet re se Borxhi i jashtëm arriti nivelin prej 1,7 mld euro, duke u zvogëluar në harkun kohor të një viti me 56 milionë euro. Borxhi i jashtem bruto i vendit tonë, në raport me Prodhimin e Brendshëm bruto, ka arritur në nivelin 70% të PBB.