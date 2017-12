Shperthen deputetja e PD: Po beni show me femijet dhe te moshuarit

Përmes një statusi në Facebook, deputetja e PD, Orjola Pampuri ka komentuar veprimet e pushtetarëve me rastin e festave të fundvitit. Ajo thotë se pushtetarët po bëjnë show me fëmijët dhe të moshuarit duke u ofruar një realitet të gënjeshtërt.



Show i shëmtuar i pushtetarëve me fëmijët, e te moshuarit

Nëse do te gatuanit kështu çdo dite te vitit për fëmijët, te moshuarit dhe shtresat ne nevoje, sigurisht jo ushqime, por plane, projekte e strategji per t’ua bere jeten te mundur e me te thjeshte, sigurisht gjerat do te ishin ndryshe. Pra nuk do te prisnin me padurim me pjata ne duar qe ju t’ i shërbeni një garuzhde çorbë apo nje pako. Po me qesharake bëheni kur merrni ne preher, mbani ne krahe e deri shtriheni ne toke te përfshirë nga adrenalina e pushtetit, femije, me te cilet nuk keni asnjë te drejte te bëni nje shoë te tille. Se pari eshte shkelje e te drejtave te femijeve, identiteti i te cileve nuk mund te perdoret per te arritur qellimet e te rriturve te cilet nuk jane prinderit apo kujdestaret e tyre, se dyti shkelje morale, pasi jeni pikerisht ju, pushtetare, qe varferuat familjet e tyre e late prinderit e tyre pa pune. Larguat nga ky vend, femijet e atyre te moshuarve qe sot detyrohen te jetojne ne azile, te cilet i lini ne meshire te fatit ne 364 dite te vitit e u trokisni sot, per t’i dhene nje pjate corbe. Neveri ndjej per te gjitha garuzhdet e diteve te fundvitit. Gjithe vitin gatuani corben e madhe te varferise e ne fund viti, qytetaret te rrenuar e te uritur ju zgjasin pjaten per te provuar pak nga corba e shemtuar e servirur nga ju. Mjaft me se kjo ju ben te shemtuar, mashtrues e te neveritshem.Mjaft u hodhet hi syve qytetareve duke u ofruar nje realitet te genjeshtert, duke ofruar nje realitet qe edhe ju vete nuk e besoni.