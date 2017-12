Vota në OKB/ Vasili: A ka turp kjo qeveri dhe ky kryeministër?

Kreu i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili e ka cilësuar edhe njëherë votën e Shqipërisë kundër SHBA-ve në OKB, si një sjellje aspak të hijshme ndaj një miku të madh siç Amerika për Shqipërinë.

Përmes një statusi në Facebook, Vasili shkruan se kryeministrit Rama dhe qeverisë së tij duhet ti vijë turp nga kjo sjellje.

Vota antiamerikane e qeverise ne OKB nuk do as kallauz as përkthyes.

Sufleret e qeverise u shqyen qe te perkthejne ate, qe tha shume qarte Trumpi per ata qe do votonin kunder Amerikes ne OKB.

Po ky Kryeministri i leqendisur, qe ka taposur gojen dhe nuk flet dot, kaq te madh e paska hallin qe ja paska dhene gojen me qira ca e ca kallauzeve.

Po ç’mund te flase kryeministri, turpi antiamerikan qe duket sheshit nuk do as kallauz as perkthyes.

Presidenti amerikan Donald Trump, përpara votimit në OKB deklaroi se “ata marrin miliona dhe miliarda dollarë dhe pastaj votojnë kundër nesh. Por le ta bëjnë, ne do të kursejmë shumë para. As që duam t’ia dimë”.

Kjo deklarate s’ka nevoje per perkthyes te lodhur te qeverise.

Pas votimit, ambasadorja e SHBA në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Nikki Haley tha se “Amerika do ta vendosë ambasadën në Jeruzalem. Asnjë votë në Kombet e Bashkuara nuk mund ta ndryshojë këtë. Por kjo votë do të bëjë një ndryshim sesi amerikanët e shohin OKB-në, dhe sesi ne i shohim vendet që nuk na respektojnë”.

A ka turp kjo qeveri dhe ky kryeministër?