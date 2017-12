Berisha publikon denoncimin: Shtet i pashpirt, nuk ben amnisti!

Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar lidhur me vendimin e marrë nga Ministria e Drejtësisë se këtë vit nuk do të ketë amnisti për të burgosurit.

Berisha ka postuar në faqen e tij të ‘Facebook’-ut mesazhin e një personi të shpallur në kërkim, pasi është dënuar me 1 vit burg për ndërtim pa leje.

Qytetari i shkruan Berishës se ndodhet në Itali, dhe fakti që është i dënuar në mungesë, nuk mund të vijë në Shqipëri të shoh babain e tij të moshuar që është në prag të vdekjes.

MESAZHI I BERISHËS

Shtet i pashpirt, nuk ben amnisti!

Noriega, narkotraministrat dhe narkodeputetet e tij nuk bene amnisti per viktimat e terrorit te tyre kete vit! Te pashpirt!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

“I NDERUAR DOKTOR

Po të shkruaj per një problemin tim se vetëm ju besoj që do jepni zgjidhje.

Jam Gezim Xherexhiu lindur e rritur në Tomorric fshatin Kërpic të rrethit Gramësh. Sot jetojmë familjarisht nga 1995 në Itali Jam babai 5 fëmijëve. Jam një nga krijuesit e PD në Gramësh një nga delegatët e kuvendit parë të PD Sot ndodhem në arrati se shteti i Matrapikut E. Romës më ka dënuar me burgim një vit për ndërtim pa leje. Ky ndërtim është bërë në fshatin e lindjes nga babai imë qe sot është 98 vjeç por për çudi nuk u more ai si shkelës i ligjit por unë është e kuptueshme se duheshin lekë që nga policia prokuroria e në fund gjykata. Kjo histori ka 23 gusht 2014 jam dënuar nga gjykata e apelit Durrës i vit burg me 3 korrik 2o16 është bërë rekrus Gjykatës së Lartë por dhe sot ska një datë gjyqi. Babai im është në prag të vdekjes kërkon të më shorë me sy e të lirë që të më prihet i qetë në atë bote mos më iki me merak se u bë sebep ai që unë të vuaj arratinë unë dua tja hedhë një lopatë dhe e ti japë lamtumirën e fundit pa hekura në duar. RESPEKTE”

Këtë vit për të burgosurit nuk ka patur asnjë lloj amnistie, pas vrasjes së gjyqtares së Shkodrës, Fildes Hafizi nga ish-bashkëshorti i saj Fadil Kasemi, i cili e kreu krimin pasi kishte përfituar nga amnistia vitin e kaluar.