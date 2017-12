Ndarja nga jeta e doktor Agim Sallakut, Meta: Mjekësia humbi një figurë të shquar

Presidenti i Republikës, Ilir Meta në një mesazh ka shprehur ngushëllime për ndarjen nga jeta të doktorit Agim Sallaku.

Kreu i shtetit theksoi se Shqipëria dhe mjekësia humbën një figurë të shquar.

Meta, duke i shprehur ngushëllimet e sinqerta familjes për këtë humbje të madhe e të pazëvendësueshme, theksoi se: “Shqipëria dhe mjekësia jonë humbën një figurë të shquar, një përfaqësues të spikatur e të denjë të plejadës së mjekëve me kontribut tepër të vyer”. “Doktor Sallaku do të mbahet mend si një shkencëtar i rrallë dhe i mirëfilltë, i cili me kontributet e çmuara dhe thelbësore në fushën e tij të onkologjisë, kontribuoi në mënyrë mbresëlënëse në shërbim të shëndetit të qytetarëve dhe të shkencës”, – u shpreh Meta.