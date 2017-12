Vasili i përgjigjet Ruçit: Nuk bëjmë koalicion me piktura

Kryetari i grupit parlamentar i LSI-së ka një përgjigje lidhur me deklaratën e Gramoz Ruçit për një koalicion të mundshëm PS-LSI.

Momentalisht Vasili përjashtoi këtë mundësi duke deklaruar se i vetmi koalicion që ka në mëndje është vetëm me qytetarët, dhe jo koalicioneve që kanë të bëjnë me piktura.

Deklarata u bë sot gjatë një bashkëbisedimi me gazetarët në selinë e LSI-se

Sot Petrit Vasili deklaroi: “Kam, në mëndje vetëm një koalicion atë me ata njerëz që dëbohen nga puna sepse nuk japin prova militantizmi. Jam në koalicion me biznesin e vogël me njerëzit që taksohen në mënyrë të pamëshirshme. Kjo është alenca që kam në mëndje. Ndërkohë këto llogari biznatine që vijnë nga një pushtet që ka shqyer kushtetutën dhe shtetin ligjor dhe i trajton si qytetarë të dorës së dytë që duhet të qeshin dhe duhet të qajnë kur bën kryeministri këto janë jashtë interesit dhe situatës aktuale. Jemi këtu për ti dhënë përgjigje një shteti që takson dhe mallrat jetike të mbijetësës 4 herë më shumë se Italia e Franca. Kemi të bëjmë me një mesjetë qeveritare që duhet ndryshuar sa më parë. Në koalicion ka vend për qytetarët që i janë shkelur të drejtat. Sa i takon koalicioneve që kanë të bëjnë me piktura, meraqe hapjesh ekspozitash që janë më të rëndësishme se kushtetuta e vendit janë jashtë interesit të LSI dhe meritojnë të përbuzen.

Gramoz Ruçi deklaroi dje në një intervistë televizive: Në politikë asnjëherë nuk duhet thënë kurrë, unë nuk mund të them që as në 2019, as në 2025 dhe kështu që i mbetet kohës, duke qenë se është hera e parë në opozitë.

Koordinimi me PD

Sa i takon protestave të janarit Vasili tha se LSI do të ketë koordinim me PD

“Aksioni ynë është një aksion në vijimsi në rritje, nuk fillon në janar. Edhe më parë kemi pasur disa takime të mëdha, pra konventat tona, ka pasur reagim shumë të fortë lidhur me rrëmbimin e prokurorit të përgjithshëm. PD është një ndër fatkorët më kryesorë prandaj do të ketë koordinim me PD dhe me të gjithë qytetarët

Mbron presidentin Meta

Vasili mbrojti dhe presidentin Meta lidhur me letrën që ky i fundit i ka dërguar Donald Trump për votën kundër SHBA në Asamblenë e Përgjithshme.

“Letra e presidentit është mision pozitiv në 360 gradë për të demonstruar vullnetin e shqiparëve për të pasur një marrëdhënie prioritare me SHBA. Kjo është ca mendojnë shqiptarët e jo ministrucët apo kryeministrucët e qeverisë” tha Vasili.