Britania, shtetësi për shqiptarët e regjistruar si shtetas të Kosovës

Kreu PD Londër, njeh Bashën me vendimin e gjykatës

Kryetari i opozitës, Lulzim Basha u takua me kreun e PD në Londër, Naim Hasani, i cili e informoi për vendimin e Gjykatës Supreme Britanike, që i hap rrugë mbajtjes së shtetësisë britanike me identitetin e vërtetë për të gjithë shqiptarët që kanë fituar shtetësinë britanike si kosovarë. Kryetari i PD, dega Londër, Naim Hasani, është avokat i çështjes së fituar në Gjykatën Supreme Britanike më 21 Dhjetor 2017. Ai është, gjithashtu, avokati i parë shqiptaro-britanik, që ka mbrojtur një çështje ligjore para Gjykatës Supreme Britanike.

Kryetari Basha tha se ky është një vendim historik që u shërben shumë familjeve shqiptare. “Z. Hasani më informoi mbi vendimin historik të datës 21 Dhjetor 2017 nga Gjykata Supreme Britanike, e cila ka hedhur poshtë urdhërat e Ministrisë së Brendshme Britanike të vitit 2013, që në menyre automatike u hiqnin shtetësine Britanike dy shtetasve shqiptare per shkak se ishin regjistruar si shtetas te Kosovës, dhe ka konfirmuar se ata jane shtetas Britanike me identitetin e tyre shqiptar”.

Statusi i plotë i kryetarit Basha:

“Pas pritjes së mrekullueshme që më bënë bashkëatdhetarët e Londrës, pata kënaqësinë të pres në Tiranë, Z. Naim Hasani, Kryetarin e PD, Dega Londër dhe avokatin e parë shqiptaro-britanik qe ka mbrojtur një çështje ligjore para Gjykatës Supreme Britanike.

Z. Hasani më informoi mbi vendimin historik të datës 21 Dhjetor 2017 nga Gjykata Supreme Britanike, e cila ka hedhur poshtë urdhërat e Ministrisë së Brendshme Britanike të vitit 2013, që në menyre automatike u hiqnin shtetësine Britanike dy shtetasve shqiptare per shkak se ishin regjistruar si shtetas te Kosovës, dhe ka konfirmuar se ata jane shtetas Britanike me identitetin e tyre shqiptar.

Gjykata Supreme ka vendosur gjithashtu në mënyrë të qartë se edhe personat e tretë, sic jane femijet e tyre, duhet te qendrojne shtetas Britanikë. Ky ështe një vendim me rëndësi jetike dhe një arritje e madhe për te gjithe shqiptarët në Britani dhe familjet e tyre, që ndodhen në situatë të ngjashme ligjore. E përgëzova Z. Hasani për punën e tij shumëvjecare që u kurorezua me këtë fitore ligjore të përmasave historike, dhe e uroj atë dhe çdo bashkqytetar qe i gëzohet fryteve të këtij vendimi jetik per shumë shqiptare në Britani dhe familjarët e tyre“.