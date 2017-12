Deputeti i Partisë Demokratike Tritan Shehu ka reaguar lidhur me zhvillimet politike në Kosovë, ku po tentohet që të shfuqizohet Gjykata Speciale.

Në një status në faqen e tij të 'Facebook'-ut Shehu paralajmëron se nëse do të ndodhte diçka e tillë, do të ishte po i njëjti rasti si vota e Shqipërisë në OKB.

MESAZHI I SHEHUT

Kujdes Kosova: Shfuqizimi i “Gjykatës Speciale” do të ishte përsëritje e votës tragjike të Shqipërisë në OKB!

Një tjetër paralajmërim i ashpër arrin nga SHBA ndaj shqiptarëve, duke i vendosur një “vije të dyte të kuqe”.

E para kishte të bënte me votën në OKB për atë Rezolute. Fatkeqësisht ne nuk ditëm të respektojmë e mbështesim miqtë e mëdhenj, dhe kjo nuk do të kalojë pa pasoja serioze.

E dyta ka të beje me përpjekjet që po bëhen në Prishtinë për shfuqizimin e “Gjykatës Speciale”, me pasoja tejet të renda kjo për të ardhmen e Kosovës.

Unë nuk e di nëse mbas të dy rasteve fshihet e njëjta “regji”, por dyshime të bazuara lindin.

Prej kohesh ne Ballkanin Perendimor kane ripenetruar e riaktivizuar faktore, qe duan te mbajne shqiptaret larg Familjes Europiane e Perendimore.

Kujdes, keshtu veme ne rrezik arritjet madheshtore e historike, qe shqiptaret arriten ne keto 25 vite, si asnje popull tjeter ne rruzull, te pa mundura keto pa perfshirjen totale te ShBA e te disa vendeve te BE!

Nuk po kuptoj: Pse qeveria jone qe nuk humb rast pa marre poza paternaliste, po hesht këto dite!?