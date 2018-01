Po behen gati te lene maternitetin, me foshnjen e pare te lindur ne Shkoder ne oren 00.50 minuta te date 1 janar te vitit te ri 2018. Çifti Kiri me femijen e pare djale dhe emrin Haris, i natyrshem gezimi per kete çift, i shoqeruar me urimet nga bluzat e bardha. Mjekja Dhurata Kuçi duke peshkruar punen qe ne momentet e para te nderrimit te viteve, thote se deri ne oret e drekes te dates 2 janar ne maternitetin e Shkodres kane lindur 3 foshnje

Mjekja Kuçi uron qe te kete sa me shume lindje te shendeteshme, dhe siguron se i gjithe personeli i maternitetit eshte ne pune, pavarësisht diteve festive te vitit te ri:

Sipas mjekeve te maternitetit te Shkodres, gjithçka ketu eshte ne sherbim te nenave dhe foshnjeve te sapolindura duke u krijuar atyre maksimumin e kushteve per normalitet ne kete fillim viti.