Pavaresisht festimeve te bujshme ne qender te qytetit te Shkodres me fishekzjarre jashte kontrollit ne momentin e nderrimit te viteve, fatmirësisht asnjë demtim nuk ka pasur. Mjekja e Urgjences prane spitalit Rajonal te Shikodres, Sabahet Kraja, thote se asnjë rast nuk eshte paraqitur me demtime gjate festimeve:

Atmosfera e festes se vitit te do te jete e pranishme edhe per dy dite, ndaj shërbimi i urgjences eshte ne gatishmëri si me personel dhe ilaçe ashtu dhe me autoambulanca per çdo rast:

Mjekja Sabahet Kraja nga vendi i shërbimit e ka edhe nje urim per qytetaret: