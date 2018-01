Kreu i Grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili e ka nisur ditën e sotme me një postim ndryshe. E ndërsa shigjeton qeverinë, Vasili thotë se janë pikërisht qeveritarët ata që po i mbushin shqiptarët me retorikë, duke cituar edhe një shprehje të Faik Konicës.

STATUSI I PLOTE

Shqiptaret degjojne perdite tonelata me retorike qeveritare te ngjyrosur shemtuar prej padijes.

Ja çfare thoshte 120 vjet me pare Faik Konica: Ata që do donin t’i ngopnin shqiptarët me retorikë, në vend të urojnë zhvillimin intelektual të tyre, japin provën më të qartë të armiqësisë së tyre ndaj shqiptarëve. (Albania 16, 15-30 korrik 1898).