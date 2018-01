Kreu i grupit parlamentar të LSI-së Petrit Vasili në një status në faqen e tij të ‘Facebook’-ut ka reaguar lidhur me nismën e qeverisë për shëndetësinë falas.

Në mesazhin e tij Vasili thekson se shëndetësia falas ‘vdiq’, ndërsa me ironi ka uruar qytetarët shqiptarë që ta gëzojnë shëndetësinë e koncesioneve miliona euro.

STATUSI I VASILIT

Shendetesia falas vdiq rrofte militantizmi provincial

Shendetesia e ketij kryeministrit te semure pa sherim, sot eshte thjesht rilindja e memorjes se rrenuar dhe militantizmit provincial.

Cfare eshte bere me pare eshte e qarte, por po jua freskoj pak memorjen: u be ligji baze i sistemit shendetesor dhe sistemi mix siguracion+buxhet shteti ai qe mbreteron dhe sot, vdekshmeri foshnjore dhe amtare nje shifrore, skaner ne cdo rajon te vendit, per here te pare sistem referimi,spital te ri modern te urgjences, spital te ri kirugjikal ne Elbasan, telemedicine edhe akseleratoret meqe i kane merak edhe tre rezonanca te reja etj etj.

Po ky kryeministri cpo ben….apo eshte i afte vetem per dengla me shendetesi falas te cilen do ta bente brenda 2017.

Ja pata thene qe ja fut kot dhe nuk e ben dot, por kishte qejf ti dilte boja dhe ja i doli….shendetesia falas vdiq.

Tani ta gezoni shendetesine e koncesioneve qindra milioneshe euro me kryeministrin ne krye te tyre…