Në tregun valutor vendas, euro sot blihet me 133 lekë dhe shitet me 133.70 lekë.

Parashikohet një rënie e lehtë e euros.

Dollari amerikan në rritje krahasuar dy ditë më parë dhe ditën e djeshme.

Rritje kjo që parashikohej që nga fundi i muajit dhjetor të vitit 2017.

Dollari amerikan nga 110.20 që blihej, sot blihet me 111.30 lekë, rritje gati me 1 lekë, dhe shitet me 112 lekë.

Në këto momente paundi britanik në rritje, blihet 150.70 lekë dhe shitet e 151.50 lekë.

Parashikohet që paundi britanik do të ketë luhatshmëri midis nivelit të 149 lekë dhe 153 lekë.