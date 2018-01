Lajmin e jep të shoqëruar edhe me fotografi, shefja e misionit shqiptar në Vjenë Ravesa Lleshi. Ky koleksion original i Skënderbeut, mund të shihet nga të gjithë ata që do të vizitojnë këtë pjesë muzeale të Vjenës.

Në vitin e Skënderbeut, i shpallur i tillë në Shqipëri nga qeveria shqiptare, të paktë do të jenë shqiptarët që do të kenë mundësi të bëjnë foto apo ta shohin nga afër përkrenaren dhe shpatën origjinale të heroit të tyre legjendar. Këto objekte të çmuara për historinë shqiptare, do të vijnë vetëm nëpërmjet fotografive.