Shqiptarët kanë nisur së fundmi të kthejnë sytë nga fshati si një mënyrë jetese. Observatori i Ballkanit ka publikuar një fotoreportazh interesant nga Ivo Denchev.

Ai ka vizituar zonën e Pukës në Shqipëri. Bukuritë janë mbresëlënëse. Por fshatrat në Shqipëri vazhdojnë të jenë akoma shumë të varfëra dhe me pak banorë.

Shumica e njerëzve janë dyndur në qytete me shpresën e një jete më të mirë. Por disa po qëndrojnë në fshat me shpresën se do ketë një zhvillim të qendrueshëm rural.

Ata shpresojnë se turizmi do sjellë më shumë të ardhura.