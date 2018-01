Komiteti Ekzekutiv i Federatës Shqiptare të Futbollit vendosi më datë 6 janar të thërrasë Asamblenë e Përgjithshme të Zakonshme Zgjedhore, e cila do të mblidhet më 7 shkurt në Durrës. Interesimi më i madh për këtë Asamble është zgjedhja e Presidentit të FSHF-së dhe 11 anëtarëve të Komitetit Ekzekutiv.

Sipas Statusit të FSHF-së Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë legjislativ i Federatës Shqiptare të Futbolli dhe përbëhet nga 66 anëtarë me të drejtë vote. Në faqen zyrtare të FSHF renditen nominalisht se kush janë këta anëtarë, prej të cilëve 54 janë klube sportive të gjithë kategorive të futbollit dhe 12 janë shoqata, prej të cilave 8 janë shoqata rajonale, të cilat siç është bërë publike dje nuk figurojnë të regjistruara në gjykatë.

Presidenti aktual sapo mbyll mandatin e tij të katërt në krye të institucionit drejtues të futbollit shqiptar. Duka ka 16 vjet si president i FSHF-së dhe duket se kërkon ta çojë në 20 vite periudhën e “mbretërimit” të tij në krye të futbollit kuqezi. Është përfolur se deputeti Bashkim Fino do të kandidojë për të sfiduar Dukën, por deri më tani ish-kryeministri as e ka pohuar e as e ka mohuar garimin e tij.