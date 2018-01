Kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, ka akuzuar sërish kryemnistrin se është kundër integrimit europian të Shqipërisë. Përmes një reagimi në rrjetin social “Facebook”, deputeti i LSI thotë se Rama “do që ta gremisë Shqipërinë në Lindje drejt realitetesh, që ajo nuk i ka dashur kurrë”.

POSTIMI I PLOTE

Ja prova me zë e figurë që Kryeministri urren integrimin në BE. Kryeministri e urren integrimin europian të Shqipërisë.

Një pjesë e medias dhe analistëve të kapur nga droga e kryeministrit nuk e pasqyrojnë dhe komentojnë dëshminë e këtij hapi të tmerrshëm të kryeministrit në Bruksel kundra të ardhmes europiane të vendit.

Ai do që ta gremisë Shqipërinë në Lindje drejt realitetesh, që ajo nuk i ka dashur kurrë.

Po jua vë në dispozicion ta dëgjoni vetë me zë dhe me figurë këtë kryeministër të paskrupullt, që flet, qan e qurrepset se gjoja e dashka shumë integrimin.

Pas kësaj deshmie çdo shqiptar duhet ta përbuzë këtë kryeministër mashtrues dhe hipokrit, që për ca miliona të pista e të nxira, që dalin nga kanale të fëlliqura, e shet Shqipërinë pa u menduar dy herë.

Shiheni dhe reflektoni.