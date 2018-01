Ditëve të para të janarit me temperatura gati karakteristike për stinën e vjeshtës po iu vjen fundi. Sinoptikanët parashikojnë reshje bore duke nisur nga mbrëmja e sotme, ndërsa ditët ku do të ndjehet me të vërtetë dimri do jenë 20 deri në 26 janar, sipas Meteoalb.



“Dita e diel, vijon me kthjellime e vranësira kalimtare në Jug dhe Qendër por vranësira të shpeshta lokalizohen në Veri dhe Lindje. Pjesa e dytë e ditës fuqizon vranësirat duke gjeneruar në mbrëmje dhe gjatë natës, reshje shiu e dëbore”,- njofton Meteoalb.



Sipas Meteoalb, dita e diel sjell rënie të temperaturave në të dy esktremumet ditore duke bërë që vlerat e tyre të luhaten nga -4 në 12°C.